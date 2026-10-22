Giá xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng/lít

Ảnh minh hoạ: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 15h ngày 22/10/2026 như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước.

Xăng E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ngược chiều với xăng, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Dầu mazut tăng 738 đồng, có giá bán mới không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết.

Liên quan đến kinh doanh xăng dầu, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10747 ngày 21/10 gửi Bộ trưởng Công Thương, truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83 ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thực hiện đầy đủ, thực chất chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 488 ngày 17/9/2026, với bốn yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung, với lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Thứ hai, cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông; tổ chức hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Thứ ba, đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bảo đảm Nhà nước kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục các bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu đã được chỉ ra qua kết quả thanh tra; không để lợi dụng chính sách nhằm trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Nghị định và các kiến nghị tại Tờ trình số 8153 ngày 8/10/2026 của Bộ Công Thương; tiếp thu, giải trình đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/11/2026. Bộ trưởng Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống; tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, Nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo lập thị trường xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Dự thảo kế thừa những quy định còn phù hợp; đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định đã bộc lộ bất cập trong thực tiễn.

Một trong những nội dung trọng tâm là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý. Theo đó, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại Nghị định. Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân phải kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát.

Sau kỳ điều hành gần nhất ngày 15/10, hai doanh nghiệp đầu mối lớn là Petrolimex và PV OIL tiếp tục giảm giá bán lẻ xăng dầu thấp hơn mức giá điều hành. Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít, kg, áp dụng đến hết ngày 29/10. Trong khi đó, PV OIL giảm 350 đồng/lít, kg và cũng duy trì mức giá này đến hết ngày 29/10.