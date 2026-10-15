Giá xăng E10 giảm hơn 1.200 đồng/lít, dầu mazut tăng mạnh

Theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương ngày 15.10, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng giảm, dầu diesel giảm nhẹ, riêng dầu mazut tăng.

Giá xăng E5RON92 và E10RON95-III đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 15.10, trong khi giá dầu mazut tăng hơn 1.000 đồng/kg. Ảnh: Tuấn Đông

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.971 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, còn tối đa 27.029 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E10 cao hơn xăng E5RON92 là 58 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.106 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Như vậy, so với kỳ điều hành ngày 8.10, giá hai mặt hàng xăng đã đảo chiều giảm sau một lần tăng trước đó. Tại kỳ điều hành này, xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít; dầu diesel giảm 589 đồng/lít, còn dầu mazut tăng 701 đồng/kg.

Giá xăng thế giới giảm, dầu thành phẩm diễn biến trái chiều

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 8.10 và 15.10 giảm đối với xăng nhưng tăng ở các mặt hàng dầu.

Cụ thể, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 bình quân đạt 142,594 USD/thùng, giảm 3,44%. Giá xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III đạt 145,710 USD/thùng, giảm 5,39%. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 1,11%, lên 165,114 USD/thùng; dầu mazut tăng 7,14%, lên 771,592 USD/tấn.

Diễn biến này lý giải việc giá xăng giảm mạnh hơn trong khi giá dầu diesel chỉ giảm nhẹ và dầu mazut tăng. Bộ Công Thương cho biết thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố, gồm thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ, việc OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026, căng thẳng tại khu vực Trung Đông và các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, kỳ điều hành ngày 15.10 áp dụng mức trích lập 200 đồng/lít đối với xăng sinh học từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Quỹ chi sử dụng 500 đồng/kg đối với dầu mazut, không chi sử dụng đối với xăng sinh học và dầu diesel.

Đề xuất thay đổi cơ chế điều hành giá xăng dầu

Song song với điều hành giá, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu. Theo thông tin công bố ngày 30.9, dự thảo hướng tới tái cấu trúc hệ thống phân phối và hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường.

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất trao quyền chủ động quyết định giá cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối theo các nguyên tắc được quy định trong dự thảo. Với thương nhân đầu mối, giá bán dự kiến được xác định trên cơ sở giá mua thực tế, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh, lợi nhuận và các khoản thuế theo quy định.

Đối với thương nhân phân phối, dự thảo phân biệt đơn vị thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối và đơn vị hoạt động độc lập. Trong đó, thương nhân phân phối thuộc hệ thống đầu mối không được bán cao hơn mức giá do thương nhân đầu mối công bố; thương nhân phân phối độc lập xác định giá trên cơ sở giá mua thực tế, chi phí lưu thông, lợi nhuận và các khoản thuế, phí.

Dự thảo cũng đề cập yêu cầu công bố giá mới chậm nhất 30 phút trước thời điểm áp dụng, ghi rõ thời điểm có hiệu lực; không tăng giá trước thời hạn hoặc trì hoãn giảm giá. Đây vẫn là nội dung đề xuất trong quá trình xây dựng nghị định, chưa phải quy định đã có hiệu lực.

Theo Bộ Công Thương, từ 15h ngày 15.10, giá cơ sở mới được công bố để làm căn cứ điều chỉnh trong kỳ tiếp theo. Việc điều chỉnh giá bán cụ thể do thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối thực hiện theo quy định hiện hành.