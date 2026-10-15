Giá xăng E10 giảm hơn 1.200 đồng/lít

Hôm nay 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống 26.971 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, xuống 27.029 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, xuống 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.543 đồng/lít lên 22.635 đồng/lít.

Giá xăng giảm mạnh từ chiều nay 15/10. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ngưỡng 200 đồng và chi Quỹ ngưỡng 500 đồng/lít với dầu mazut.

Bộ Công thương vừa gửi các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, kèm Tờ trình số 8153 ngày 8/10.

Điểm mới đáng chú ý là dự thảo quy định riêng công thức xác định giá bán xăng dầu đối với thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối.

Theo đó, thương nhân phân phối thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối được tự quyết định giá bán lẻ nhưng không vượt mức giá do thương nhân đầu mối công bố. Khi giá đầu mối giảm, thương nhân phân phối phải điều chỉnh để không vượt mức giá mới; khi giá tăng, không bắt buộc tăng tương ứng.

Với thương nhân phân phối độc lập, giá bán lẻ được xác định trên cơ sở giá mua thực tế sau chiết khấu, giảm giá, cộng chi phí lưu thông, phân phối hợp lý, lợi nhuận tự xác định và các khoản thuế, phí theo quy định.

Thương nhân phân phối được tự quyết định và chịu trách nhiệm về giá bán, bảo đảm không tính trùng các khoản chi phí, thuế, phí đã nằm trong giá mua.