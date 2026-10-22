Giá xăng E10 giảm còn khoảng 24.900 đồng/lít tại một số hệ thống

Giá xăng E10 còn khoảng 24.900 đồng/lít, 14 thương nhân đầu mối giảm thêm 300-350 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng/lít, xuống 25.360 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel tăng 450 đồng/lít, lên 29.550 đồng/lít; dầu mazut tăng lên 23.370 đồng/kg.

Diễn biến giá trong nước phản ánh xu hướng biến động khác nhau của các mặt hàng trên thị trường thế giới. Bình quân 7 ngày qua, giá mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 8,4%, xuống 133,5 USD. Trong khi đó, dầu diesel tăng 1,8%, lên 168 USD/thùng; dầu mazut tăng 3,7%, lên 800,6 USD/tấn.

Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, đồng thời ngừng sử dụng quỹ với các mặt hàng.

Theo khung điều hành của liên Bộ, giá bán lẻ xăng dầu không được vượt mức tối đa. Tuy nhiên, Petrolimex và PVOIL tiếp tục giảm thêm 300-350 đồng/lít so với mức giá trần.

Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III tại các cửa hàng thuộc hai hệ thống này còn khoảng 24.860-24.910 đồng/lít; xăng E5 RON 92 ở mức 25.010-25.060 đồng/lít. Mức giá ưu đãi được duy trì đến ngày 29/10.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 15/10, có 14 doanh nghiệp đầu mối bán xăng dầu thấp hơn giá cơ sở. Trong số 14 thương nhân đầu mối giảm thêm giá bán, có 3 thương nhân giảm 350 đồng/lít, kg và 11 thương nhân giảm 300 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Bên cạnh đó, 12 thương nhân thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc doanh nghiệp chủ động giảm thêm giá bán góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí đầu vào. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và việc chia sẻ từ phía doanh nghiệp có ý nghĩa đối với ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa.