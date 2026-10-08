Giá xăng đồng loạt tăng hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm

Chiều 8/10, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 1.134 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 27.703đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.065 đồng/lít lên còn 28.254 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 590 đồng/lít còn 29.120 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut tăng 700 đồng/lít lên mức 21.090 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với dầu diesel 200 đồng/lít.

Giá xăng hôm nay tăng hơn 1000 đồng/lít

Như vậy, giá xăng trong nước đã có 6 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel tiếp tục giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, trong dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối độc lập được tự quyết giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật về giá và theo cơ chế thị trường.

Trao quyền tự quyết cho doanh nghiệp, giá xăng dầu có thể sáng tăng chiều giảm, người dân có thêm lựa chọn về giá bán. Song lo ngại đặt ra là các thương nhân đầu mối có thể chi phối thị trường, nếu cạnh tranh và cơ chế giám sát chưa đủ hiệu quả.

Tại họp báo thường kỳ chiều 7/10, đại diện Bộ Công Thương chia sẻ rõ hơn về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu, đồng thời cho rằng khó xảy ra tình trạng thương nhân đầu mối có thể chi phối hoàn toàn giá bán trên thị trường.

Trước xu hướng giá xăng dầu tăng mạnh trong những kỳ điều hành gần đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có chỉ đạo mới đến các thương nhân sản xuất và kinh doanh xăng dầu.

Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, nhất là mặt hàng dầu diesel trong quý IV/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Đề nghị thương nhân đầu mối chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Cục cũng yêu cầu các thương nhân tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu, xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu, mua sản phẩm xăng dầu của 2 nhà máy sản xuất trong nước nhằm đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu...