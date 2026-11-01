Giá xăng đồng loạt giảm sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%

Giá xăng đồng loạt giảm từ 0h ngày 1-11. Ảnh: Hải Quân

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP, ngày 31-10-2026 của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0%, áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Trước đó, thuế suất với xăng E10 là 7%, xăng E5 là 8%.

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành, giá bán xăng E5 RON 92 giảm 1.804 đồng/lít, không cao hơn 24.223 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 1.575 đồng/lít, có giá bán tối đa 24.159 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu giữ nguyên giá so với kỳ điều chỉnh giá bán lẻ gần đây (ngày 29-10), dầu diesel ở mức 30.246 đồng/lít; dầu mazut có giá 23.596 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 47 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 23 lần, giảm 22 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 21 lần, giảm 22 lần và 4 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 11 lần tăng giá, 9 lần giảm giá.