Giá xăng đồng loạt giảm sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%
Từ 0h ngày 1-11, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, giá các loại xăng đồng loạt giảm theo thông báo về việc điều chỉnh giá xăng của Bộ Công thương.
Đợt điều chỉnh này diễn ra sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP, ngày 31-10-2026 của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0%, áp dụng từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Trước đó, thuế suất với xăng E10 là 7%, xăng E5 là 8%.
Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành, giá bán xăng E5 RON 92 giảm 1.804 đồng/lít, không cao hơn 24.223 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 1.575 đồng/lít, có giá bán tối đa 24.159 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu giữ nguyên giá so với kỳ điều chỉnh giá bán lẻ gần đây (ngày 29-10), dầu diesel ở mức 30.246 đồng/lít; dầu mazut có giá 23.596 đồng/kg.
Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 47 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 23 lần, giảm 22 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 21 lần, giảm 22 lần và 4 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 11 lần tăng giá, 9 lần giảm giá.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202611/gia-xang-dong-loat-giam-sau-khi-thue-tieu-thu-dac-biet-duoc-dua-ve-0-fc0696c/