Giá xăng đồng loạt giảm, E10 RON95 giảm hơn 1.200 đồng/lít

Theo điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính 15h ngày15/10, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh theo hướng giảm đối với xăng và dầu diesel, nhưng tăng đối với dầu mazut.

Cụ thể, giá xăng E10 RON 95-III giảm 1.230 đồng xuống 27.020 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 730 đồng, ở mức 26.970 đồng.

Với mức điều chỉnh này, giá xăng E10 RON95-III vẫn cao hơn xăng E5 RON92 khoảng 60 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, các mặt hàng dầu diesel giảm 20 đồng, có giá mới 29.100 đồng. Riêng mặt hàng dầu mazut tăng lên 22.130 đồng một kg.

Giá xăng đồng loạt giảm từ 15h ngày 15/10/2026. (Ảnh minh họa)

Tại kỳ này, cơ quan điều hành thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít đối với xăng sinh học từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, dầu mazut được chi sử dụng Quỹ bình ổn ở mức 500 đồng/kg, trong khi xăng sinh học và dầu diesel không được chi quỹ.

Tại kỳ điều hành ngày 8/10, giá xăng E5 RON92 và E10 RON95-III lần lượt tăng 1.134 đồng/lít và 1.065 đồng/lít, lên mức tối đa 27.703 đồng/lít và 28.254 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống 29.128 đồng/lít; dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên 21.092 đồng/kg.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Trên thị trường quốc tế, giá dầu ghi nhận một tuần tăng trước khi xuất hiện diễn biến đảo chiều trong phiên giao dịch ngày 15/10.

Trong tuần trước, dầu Brent tăng tổng cộng 2,4 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 0,74 USD/thùng. Bước sang tuần này, giá dầu tiếp tục đi lên từ đầu tuần đến phiên giao dịch ngày 14/10, nhưng quay đầu giảm vào đầu phiên ngày 15/10.

Dữ liệu từ Oilprice ghi nhận vào lúc 10h41 ngày 15/10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,36%, xuống 104,6 USD/thùng. Giá dầu WTI cũng mất 0,95%, còn 94,19 USD/thùng so với phiên liền trước.

Diễn biến giảm của giá dầu thế giới diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh theo hướng giảm đối với các mặt hàng xăng và dầu diesel. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cụ thể của từng mặt hàng vẫn phụ thuộc vào cơ chế điều hành trong nước và các yếu tố cấu thành giá theo quy định.

Đề xuất trao quyền tự quyết giá xăng dầu cho doanh nghiệp

Cùng với diễn biến giá bán lẻ, cơ chế điều hành thị trường xăng dầu cũng đang được xem xét sửa đổi. Bộ Công Thương đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, kèm Tờ trình số 8153 ngày 8/10.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất trao quyền tự quyết định giá bán xăng dầu cho cả thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối. Dự thảo đồng thời xây dựng công thức xác định giá bán, làm cơ sở để doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

Theo phương án đề xuất, giá bán xăng dầu của thương nhân đầu mối được xác định trên cơ sở giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và các khoản thuế. Giá mua xăng dầu từ nguồn nhập khẩu, nguồn mua trong nước, chi phí tạo nguồn và lợi nhuận do doanh nghiệp xác định căn cứ tình hình kinh doanh thực tế; các khoản thuế phải tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với thương nhân phân phối, dự thảo phân biệt giữa doanh nghiệp thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối và doanh nghiệp hoạt động độc lập.

Cụ thể, thương nhân phân phối thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối được quyết định giá bán lẻ nhưng không vượt quá mức giá do thương nhân đầu mối công bố. Trong khi đó, thương nhân phân phối độc lập xác định giá bán lẻ dựa trên giá mua thực tế, chi phí lưu thông và phân phối hợp lý, lợi nhuận tự xác định cùng các khoản thuế, phí theo quy định.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu về công khai và kê khai giá. Theo đó, doanh nghiệp phải công bố mức giá mới chậm nhất 30 phút trước thời điểm áp dụng, đồng thời nêu rõ thời điểm có hiệu lực. Doanh nghiệp không được tăng giá trước thời hạn hoặc chậm giảm giá khi giá bán cần điều chỉnh xuống.

Việc kê khai giá phải hoàn thành chậm nhất vào cuối ngày làm việc tiếp theo và không được xem là thủ tục phê duyệt giá. Những quy định này hướng tới việc tăng tính chủ động của doanh nghiệp, đồng thời xác lập yêu cầu minh bạch trong quá trình điều chỉnh giá bán.