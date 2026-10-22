Giá xăng điều hành giảm mạnh, thương nhân đầu mối tiếp tục giảm thêm

Chiều 22/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ một số mặt hàng xăng sinh học

Cụ thể, từ 15h giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, xuống còn 25.360 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít còn 25.210 đồng/lít.

Trong khi đó, giá bán lẻ các mặt hàng dầu được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.240 đồng/lít lên mức 23.370 đồng/kg.

Diễn biến giá xăng dầu từ thời điểm đầu quý III/2026 đến nay.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng ở mức 300 đồng/lít.

Như vậy, giá trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp.

Đáng chú ý, mức giá điều hành trên chỉ là giá bán lẻ tối đa trên thị trường. Thực tế, từ kỳ điều hành tuần trước, 14 thương nhân đầu mối xăng dầu đã chủ động điều chỉnh giảm thêm 300 - 350 đồng/lít so với giá điều hành, theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước. Trong đó, một số "ông lớn" trong ngành như PVOIL, Petrolimex cũng đã công bố việc tiếp tục duy trì chính sách giảm giá đối với kỳ điều hành tuần này để hỗ trợ người tiêu dùng.

Mức giá mới có hiệu lực từ 15h ngày 22/10 của Petrolimex.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như thông tin về việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10 và 22/10 như sau: 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,76%).

Giá xăng dầu của Việt Nam vẫn duy trì mức thấp so với các nước có chung đường biên giới: