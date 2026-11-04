Giá xăng, điện cùng giảm: Doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu?

Giá xăng dầu và giá điện cùng giảm trong những ngày đầu tháng 11/2026, góp phần giảm áp lực chi phí sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống tối đa 23.203 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít, còn 23.231 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 378 đồng/kg, lên 23.974 đồng/kg.

Trong khi đó, từ ngày 1/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc giá điện và nhiều mặt hàng xăng dầu cùng giảm được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào đặc thù hoạt động và cơ cấu chi phí của từng doanh nghiệp.

Xung quanh vấn đề này, Doanh nhân & Công lý đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà đánh giá thế nào về tác động của việc giảm giá xăng và giá điện đối với doanh nghiệp hiện nay?

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng: Theo tôi, việc giảm giá xăng và giá điện ở thời điểm hiện nay là một tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

Trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, logistics, nhân công và các tiêu chuẩn sản xuất ngày càng tạo ra áp lực lớn, việc giảm giá năng lượng có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp có thêm dư địa để cân đối dòng tiền, ổn định giá thành và duy trì năng lực cạnh tranh.

Đối với ngành chế biến sâu nông sản, năng lượng là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng. Để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, doanh nghiệp phải đầu tư vào những công nghệ như sấy thăng hoa, sấy phun, chiết xuất, hệ thống kho lạnh và bảo quản sau thu hoạch. Đây đều là những công nghệ có nhu cầu sử dụng điện đáng kể.

Vì vậy, giảm chi phí năng lượng không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực tăng giá đối với sản phẩm, tạo điều kiện để nông sản Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Vậy theo bà, mức giảm hiện nay có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đến đâu?

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng: Đối với doanh nghiệp chế biến sâu nông sản, điện năng và nhiên liệu là những khoản chi phí đầu vào cần được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, tỷ trọng chi phí này phụ thuộc rất lớn vào công nghệ sản xuất, công suất vận hành, mùa vụ và hệ thống bảo quản của từng doanh nghiệp.

Chẳng hạn, các công nghệ sấy thăng hoa, sấy phun, chiết xuất và kho lạnh đòi hỏi nguồn điện tương đối lớn. Trong khi đó, hoạt động thu mua nguyên liệu từ vùng trồng, vận chuyển và phân phối sản phẩm lại chịu tác động từ giá nhiên liệu.

Để hình dung tác động, nếu một doanh nghiệp chi khoảng 1 tỷ đồng tiền điện mỗi tháng thì trong giả định đơn giá điện thực trả giảm 2%, mức tiết kiệm sẽ vào khoảng 20 triệu đồng/tháng, tương đương 240 triệu đồng/năm nếu duy trì cùng mức tiêu thụ và đơn giá.

Đây không phải khoản tiết kiệm quá lớn so với tổng chi phí sản xuất, nhưng nếu cộng hưởng với việc giảm chi phí nhiên liệu, vận chuyển và các yếu tố đầu vào khác, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để tái đầu tư.

Theo tôi, mức giảm hiện nay có ý nghĩa hỗ trợ tích cực, nhưng chưa đủ để tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi chi phí năng lượng chỉ là một phần trong cơ cấu giá thành. Doanh nghiệp còn phải đối mặt với chi phí nguyên liệu, nhân công, logistics, vốn đầu tư công nghệ và các tiêu chuẩn chất lượng khi tham gia thị trường quốc tế.

Đặc biệt, giá xăng giảm không đồng nghĩa chi phí logistics sẽ giảm ngay, bởi nhiều phương tiện vận tải hàng hóa sử dụng dầu diesel và việc điều chỉnh giá cước còn phụ thuộc vào hợp đồng vận chuyển.

THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Giá xăng dầu từ 22h ngày 3/11/2026

Giá bán tối đa theo kỳ điều hành mới. Rê chuột vào thanh để xem giá cụ thể.

Giá giảm Giá tăng

Xăng E5 RON92 -1.020 đồng/lít

23.203 đồng/lít

Xăng E10 RON95-III -928 đồng/lít

23.231 đồng/lít

Dầu diesel 0,05S -1.370 đồng/lít

28.876 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3,5S +378 đồng/kg

23.974 đồng/kg

0 7.500 15.000 22.500 30.000

Lưu ý: Các thanh thể hiện giá tính theo đơn vị công bố, xăng và diesel theo lít, mazut theo kg. Không dùng chiều dài thanh để so sánh giá theo cùng đơn vị hàng hóa.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ, 3/11/2026 .

BIỂU GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT

Giá điện 5 bậc từ ngày 1/11/2026

Giá bán lẻ điện sinh hoạt chưa bao gồm VAT. Rê chuột vào từng thanh để xem giá.

Giá bán lẻ điện bình quân

2.159,9037 đồng/kWh

Giảm 2% so với mức trước điều chỉnh

Bậc 1: 0-100 kWh

1.901 đ/kWh

Bậc 2: 101-200 kWh

2.289 đ/kWh

Bậc 3: 201-400 kWh

2.894 đ/kWh

Bậc 4: 401-700 kWh

3.456 đ/kWh

Bậc 5: Từ 701 kWh

3.844 đ/kWh

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Đơn vị: đồng/kWh. Thang đo: 0-4.000. Giá điện từng bậc là giá cho phần sản lượng thuộc bậc đó, không phải giá áp dụng cho toàn bộ điện tiêu thụ.

Nguồn: Quyết định 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo bà, đâu là điều doanh nghiệp cần nhất để ổn định sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn?

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng: Điều doanh nghiệp quan tâm không chỉ là giá giảm bao nhiêu trong một thời điểm, mà còn là khả năng duy trì mặt bằng giá hợp lý và ổn định trong dài hạn. Bởi doanh nghiệp cần có cơ sở để xây dựng kế hoạch sản xuất, ký kết hợp đồng xuất khẩu và quyết định đầu tư công nghệ.

Tôi cho rằng, chính sách giảm giá năng lượng sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi được kết hợp với các giải pháp ổn định nguồn cung, phát triển năng lượng tái tạo và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Điều doanh nghiệp cần nhất là một môi trường chi phí đầu vào ổn định, có khả năng dự báo và những chính sách hỗ trợ mang tính dài hạn.

Đối với Vinanutrifood Bình Định, định hướng của chúng tôi không chỉ là tiết giảm chi phí năng lượng, mà còn đầu tư ứng dụng năng lượng tái tạo, tối ưu công nghệ chế biến và phát triển mô hình sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Về lâu dài, muốn nông sản Việt Nam nâng cao giá trị và cạnh tranh trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải chủ động nâng cao hiệu suất sản xuất, đổi mới công nghệ và giảm tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Trân trọng cảm ơn bà!