Giá xăng dầu Việt Nam thế nào so với các nước trong khu vực?

Theo đó, giá xăng E5 RON92 hiện không vượt quá 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Trong khi đó, giá xăng tại một số nước lân cận Việt Nam ngày 5/11/2026 như sau: Thái Lan 32.001 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia 31.887 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào 47.148 đồng/lít; Trung Quốc 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Như vậy, giá xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với một số quốc gia lân cận. Cụ thể, giá xăng tại Việt Nam thấp hơn Thái Lan khoảng 10.845 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 10.731 đồng/lít và thấp hơn Trung Quốc 14.969 đồng/lít. Chênh lệch lớn nhất thuộc về Lào, với mức giá cao hơn Việt Nam gần 26.000 đồng/lít.

Kỳ điều hành ngày 5/11/2026 là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 1.804 đồng/lít, về mức 24.223 đồng/lít; giá xăng E10 RON95 giảm 1.575 đồng/lít, còn 24.159 đồng/lít.

Như vậy, sau 3 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng E5 RON92 giảm tổng cộng 5.129 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm tổng cộng 4.578 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tại Việt Nam hiện đang ở mức 28.696 đồng/lít (với dầu diesel) và 22.005 đồng/kg (với dầu mazut).

Còn tại một số nước lân cận tại Việt Nam, giá dầu ngày 5/11/2026 như sau: Thái Lan: 33.333 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 đồng/lít; Lào: 40.344 đồng/lít; Trung Quốc: 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Như vậy, giá dầu tại Việt Nam cũng thấp hơn so với những nước này.