Giá dầu thế giới phục hồi sau những phiên giảm mạnh, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng cung cầu dầu mỏ toàn cầu. (Ảnh minh họa)

Giá dầu thế giới tăng hơn 3%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11, giá dầu Brent tăng 3,21 USD/thùng, tương đương 3,51%, lên 94,61 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,63 USD/thùng, tương đương 1,99%, lên 83,68 USD/thùng.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của hai loại dầu chuẩn, sau khi thị trường rơi xuống vùng giá thấp nhất trong khoảng ba tháng vào đầu tuần.

Diễn biến phục hồi của giá dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung và số liệu tồn kho dầu thô tại Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô thương mại của nước này tăng 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11, lên 418,9 triệu thùng. Mức tăng thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích, qua đó hỗ trợ đà phục hồi của giá dầu.

Tuy nhiên, triển vọng dư cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn là yếu tố hạn chế đà tăng. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ ngày 29/11, với trọng tâm là chính sách sản lượng năm 2027.

THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ QUỐC TẾ

Diễn biến giá dầu thế giới

23 - 25/11/2026 | USD/thùng

Dầu Brent

94,61 USD

↑ 3,51%

Dầu WTI

83,68 USD

↑ 1,99%

95 90 85 80 23/11: Brent 89,37 USD/thùng 89,37 24/11: Brent 91,40 USD/thùng 91,40 25/11: Brent 94,61 USD/thùng 94,61 23/11: WTI 80,17 USD/thùng 80,17 24/11: WTI 82,05 USD/thùng 82,05 25/11: WTI 83,68 USD/thùng 83,68 23/11 24/11 25/11

Dầu Brent Dầu WTI

Dữ liệu giá đóng cửa các phiên giao dịch. Đơn vị: USD/thùng.

Giá xăng trong nước liệu có tiếp tục giảm?

Trước kỳ điều hành dự kiến diễn ra lúc 15h hôm nay (26/11), giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá được liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố ngày 19/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít, xăng E10 RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít. Giá dầu diesel 0,05S và dầu mazut lần lượt ở mức tối đa 26.347 đồng/lít và 18.671 đồng/kg.

THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Giá xăng dầu ngày 26/11/2026

Trước kỳ điều hành 15h

Nguồn: Bộ Công Thương, kỳ điều hành ngày 19/11/2026. Giá bán lẻ tối đa theo quy định.

Tại hệ thống Petrolimex, giá xăng E5 RON92-II tại vùng 1 đang được niêm yết ở mức 18.570 đồng/lít, xăng E10 RON95-III ở mức 19.100 đồng/lít, xăng E10 RON95-V ở mức 21.100 đồng/lít.

Mặc dù giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong hai phiên gần đây, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore đã giảm sâu trong những phiên đầu tuần, tạo dư địa giảm giá bán lẻ trong nước.

Theo dữ liệu từ Xangdau.net, trong phiên 24/11, giá xăng thành phẩm RON95 giảm xuống còn 92,52 USD/thùng, xăng RON92 xuống còn 89,06 USD/thùng. Giá dầu diesel 0,05S cũng giảm 4,8 USD/thùng, xuống còn 133,77 USD/thùng.

Trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm trong chu kỳ tính giá, đơn vị này dự báo xăng E5 RON92 có thể giảm 1.200 - 1.370 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 1.000 - 1.180 đồng/lít. Mức giảm dự kiến đối với dầu diesel là 1.600 - 1.810 đồng/lít nếu không có tác động từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nếu kịch bản giảm giá diễn ra, đây sẽ là lần thứ sáu liên tiếp giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11/2026.

Tại kỳ điều hành gần nhất, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không trích lập đối với dầu diesel và không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng.