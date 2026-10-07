Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay 7/10: Dầu Brent giảm xuống 97,55 USD/thùng

Giá dầu hôm nay, trước phiên giao dịch 7/10, giá dầu thế giới giảm hơn 2 USD/thùng, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi và các nước G7 thống nhất giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, qua đó làm giảm lo ngại về nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 7/10/2026

Giá xăng dầu trong nước ngày 7/10 chưa có kỳ điều chỉnh mới, vì vậy mức bán lẻ đang áp dụng vẫn theo kỳ điều hành từ ngày 1/10. Nhóm xăng tăng nhẹ so với kỳ trước, trong khi dầu diesel giảm đáng kể và dầu mazut tăng.

Diễn biến phân hóa giữa các mặt hàng phản ánh biến động khác nhau của giá thành phẩm trên thị trường quốc tế. Trong ngắn hạn, giá bán lẻ trong nước tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến giá thành phẩm thế giới trong chu kỳ tính giá và các yếu tố điều hành theo quy định.

Các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô

Theo Reuters, dòng chảy dầu từ các nước vùng Vịnh, không bao gồm Iran, trong tháng 9 đã tăng lên hơn 81% so với mức trước chiến tranh. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết lượng dầu vận chuyển qua đường ống East-West đạt 5,8 triệu thùng, dù tuyến đường ống này từng bị máy bay không người lái tấn công trong tháng trước.

Trên thị trường, giá dầu Brent giao tháng gần nhất giảm 2,77 USD, tương đương 2,8%, xuống 97,55 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 2,15 USD, tương đương 2,4%, còn 87,28 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu đều có thời điểm giảm khoảng 3 USD/thùng.

Nguồn cung dự kiến tiếp tục được bổ sung cũng gây sức ép lên giá. Hội đồng quản trị Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến họp ngày 14-15/10 để quyết định chi tiết kế hoạch giải phóng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ mà nhóm G7 đã công bố.

John Evans, chuyên gia của công ty môi giới dầu PVM, nhận định triển vọng lượng dầu thô lưu thông qua khu vực Trung Đông tăng lên đang làm giảm sức nóng của thị trường.

Bên cạnh đó, lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã giành lại một số khu vực ven biển quanh eo biển Bab el-Mandeb, trong đó có khu vực tới thành phố Mocha. Diễn biến này phần nào làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung và vận tải dầu qua khu vực.

Các nước sản xuất dầu vùng Vịnh cũng đang điều chỉnh hoạt động để thích ứng với tình hình. Kuwait cho biết, sản lượng hiện tương đương 75% mức trước chiến tranh. Saudi Arabia đồng thời giảm giá bán chính thức dầu Arab Light giao tháng 11 sang thị trường châu Á, một dấu hiệu cho thấy nguồn cung đang được cải thiện.

Ngoài ra, các nước G7 đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu. Các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai sân bay tại Jazan và Najran của Saudi Arabia bị tấn công tối 5/10, khiến 3 người bị thương và gây một số thiệt hại.

Thị trường vì vậy vẫn theo sát diễn biến tại Trung Đông, trong bối cảnh nguồn cung đang dần phục hồi nhưng nguy cơ gián đoạn vẫn chưa được loại bỏ.

Dự đoán giá xăng dầu trong những ngày tới

Thị trường thế giới: Giá dầu có khả năng tiếp tục giằng co trong ba ngày tới. Nguồn cung xuất khẩu cải thiện tạo sức ép hạ nhiệt, nhưng tồn kho toàn cầu thấp và rủi ro gián đoạn vẫn hỗ trợ giá. Nếu dòng chảy dầu duy trì ổn định, Brent và WTI có thể dao động hẹp hơn thay vì tăng mạnh.