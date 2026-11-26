Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu 1.400 đồng/lít với xăng sinh học; 500 đồng/lít với dầu diesel và 1.000 đồng/kg.

Cùng với việc trích lập quỹ bình ổn giá, giá các mặt hàng xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92, giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 18.391 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III, giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.056 đồng/lít.

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 18.391 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S, giảm 1.382 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.965 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, giảm 1.101 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.