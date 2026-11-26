Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu 1.400 đồng/lít với xăng sinh học; 500 đồng/lít với dầu diezel và 1.000 đồng/kg.

Cùng với việc trích lập quỹ bình ổn giá, giá các mặt hàng xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít và dầu madút 180CST 3,5S không cao hơn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg.