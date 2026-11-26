Sáng 26-11, giá dầu thô thế giới bất ngờ tăng, giá dầu WTI bán ra gần 84 USD/thùng, tăng hơn 1,9 USD/thùng, tương đương tăng 2,3% theo ngày; giá dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra 94,5 USD/thùng, tăng trên 3 USD/thùng, tương đương tăng 3,4% theo ngày.

Tuy nhiên, nếu so sánh với tháng trước thì giá dầu bình quân tiếp tục đà giảm. Theo đó, giá dầu WTI giảm hơn 17,45%, giá dầu thô Brent biển Bắc bán tại Mỹ giảm khoảng 18,4%.

Theo giới quan sát, thị trường dầu mỏ chịu tác động từ hai yếu tố trái chiều. Triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào tiếp tục tạo áp lực giảm giá. Trong khi đó, những lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu qua các tuyến hàng hải quan trọng đã giảm đã hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn. Do đó, việc giá dầu tăng trở lại sau nhiều phiên giảm sâu cho thấy thị trường vẫn biến động khá mạnh. Tuy nhiên, mức tăng của một phiên chưa đủ để khẳng định dầu thô đã bước vào xu hướng phục hồi kéo dài.

Trước những diễn biến của thị trường thế giới, trong kỳ điều hành chiều nay 26-11, dự kiến giá bán lẻ xăng, dầu trong nước được sẽ tiếp tục giảm do giá dầu thế giới duy trì xu hướng đi xuống.