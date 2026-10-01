Giá xăng dầu điều chỉnh nhẹ từ chiều nay

Bộ Công Thương cho biết, từ chiều nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92, không cao hơn 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít.

Tuần này, giá dầu mazut 180CST 3,5S cũng tăng 919 đồng/kg, giá bán tối đa là 20.391 đồng/kg, trong khi đó dầu diezel 0,05S giảm 789 đồng/lít, giá bán còn 29.717 đồng/lít.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán, Bộ Công Thương cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít đối với dầu diezel.

Như vậy, sau 4 kỳ tăng giá mạnh trong tháng 9, giá xăng đầu tháng 9 có xu hướng “hạ nhiệt”. Mức tăng hiện tại không đáng kể.

Liên quan đến thuế đối với mặt hàng xăng dầu, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay hết ngày 31/12/2026.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc kéo dài thời gian thi hành các chính sách thuế góp phần hỗ trợ ổn định giá xăng dầu trong nước trong bối cảnh giá dầu thế giới còn nhiều biến động.