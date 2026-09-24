Giá xăng dầu tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 27.000 đồng/lít

Chiều 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, giá bán lên 27.087 đồng/lít.

Xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, bán ở mức 26.397 đồng/lít

Dầu diesel tăng 552 đồng/lít lên 30.497 đồng/lít, dầu mazut được điều chỉnh tăng tiếp 276 đồng/lít lên mức 19.472 đồng/kg.

Theo Quyết định số 2398/QĐ-BCT ngày 24/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, kỳ điều hành này không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu điêzen và dầu madút.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Giá bán mới được áp dụng từ 15 giờ ngày 24/9/2026. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán nhưng không được thực hiện điều chỉnh trước thời điểm trên.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá xăng dầu phù hợp.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành từ ngày 17/9 đến ngày 24/9, giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động trái chiều trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga - Ucraina tiếp tục diễn biến phức tạp.

Giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 ở mức 140,834 USD/thùng, giảm 0,252 USD/thùng, tương đương 0,18% so với kỳ trước. Xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III ở mức 147,204 USD/thùng, tăng 0,970 USD/thùng, tương đương 0,66%.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu điêzen 0,05S giảm 9,306 USD/thùng, tương đương 5,10%, xuống 173,328 USD/thùng. Giá dầu madút 180CST 3.5S giảm 38,818 USD/tấn, tương đương 5,57%, xuống 657,618 USD/tấn.