Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ 15 giờ ngày 24/9

Xăng E10 RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, vượt mốc 27.000 đồng/lít. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24/9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới.

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.260 đồng/lít, đưa giá bán lẻ tối đa lên 26.390 đồng/lít.

Trong khi đó, xăng E10 RON95-III tăng 1.450 đồng/lít, lên mức giá bán lẻ tối đa 27.080 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E10 RON95-III cao hơn xăng E5 RON92 690 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Dầu diesel 0.05S tăng 550 đồng/lít, lên mức giá bán lẻ tối đa 30.490 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 280 đồng/kg, lên mức giá bán tối đa 19.470 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo cơ quan quản lý, trong kỳ điều hành từ ngày 17/9 đến ngày 24/9, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục chịu tác động bởi tình hình căng thẳng địa chính trị và những diễn biến về nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Trên cơ sở diễn biến của thị trường thế giới, liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước nhằm bảo đảm phù hợp với biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Cơ quan điều hành cho biết, việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục hướng tới mục tiêu hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp cung ứng và người tiêu dùng; đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.