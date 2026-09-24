Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, E10RON95 vượt 27.000 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S, tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Đây là lần tăng giá thứ tư liên tiếp của xăng dầu trong tháng 9. Kỳ này, liên Bộ Công Thương-Tài chính không trích lập cũng như không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mặc dù giá xăng dầu trong nước tăng trở lại song theo Bộ Công Thương, giá xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước lân cận. Theo đó, được Chính phủ trợ giá song giá xăng tại Thái Lan vẫn là 31.296 VNĐ/lít; Campuchia: 33.687 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.719 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá), và đặc biệt là tại Lào, giá xăng đang là 52.392 VNĐ/lít.

Về giá dầu, Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít; Campuchia: 39.141 VNĐ/lít; Lào: 42.336 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.626 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá).

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.