Từ 15 giờ ngày 24-9, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu tiếp tục tăng. Trong đó, giá xăng tăng từ 1.260 đến 1.450 đồng/lít, dầu diesel tăng 550 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 26.390 đồng/lít, tăng 1.260 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95 không cao hơn 27.080 đồng/lít, tăng 1.450 đồng/lít. Dầu diesel tăng 550 đồng/lít, lên 30.490 đồng/lít; dầu mazut tăng 280 đồng/kg, lên 19.470 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở phường Tây Nha Trang.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 4 kỳ liên tiếp, trong khi giá dầu tăng 3 kỳ liên tiếp.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thông báo giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 24-9 của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, xăng sinh học E10 RON 95-V giá 28.080 đồng/lít; xăng sinh học E10 RON 95-III giá 27.080 đồng/lít; dầu diesel giá từ 30.490 đồng đến 32.090 đồng/lít; dầu hỏa giá 30.020 đồng/lít.