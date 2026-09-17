Giá xăng, dầu tiếp tục tăng

Người dân đổ xăng sinh học tại một cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phường Trảng Dài. Ảnh: Hải Quân

Sau điều chỉnh, từ 15h ngày 17-9, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.395 đồng/lít, có giá không cao hơn 25.139 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III tăng 1.397 đồng/lít, lên mức 25.636 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có lần tăng thứ 3 liên tiếp. Tương tự, dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, lên mức 29.945 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, có giá bán lẻ tối đa 19.196 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 40 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 19 lần, giảm 19 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 17 lần, giảm 20 lần và 3 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 8 lần tăng giá, 6 lần giảm giá.