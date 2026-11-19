Giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều 19/11/2026. Ảnh: Phương Thảo.

Chiều 19/11/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít và dầu madút ở mức 800 đồng/kg; đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu theo Quyết định số 3081/QĐ-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 200 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 800 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 19/11/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong Quý 4/2026 do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn,…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu. Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 12/11/2026 và kỳ điều hành ngày 19/11/2026 là: 100,784 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,189 USD/thùng, tương đương giảm 3,07%); 103,216 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,812 USD/thùng, tương đương giảm 2,65%); 148,730 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,550 USD/thùng, tương đương giảm 2,33%); 584,472 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 36,073 USD/tấn, tương đương giảm 5,81%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 18/11/2026. Nguồn: MOIT.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 19/11/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 30.434 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VNĐ/lít; Trung Quốc: 34.025 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.100 VNĐ/lít. Về giá dầu: Thái Lan: 31.335 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 37.956 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.970 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.347 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.