Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, E10 RON 95-III về mức 19.840 đồng/lít

Xăng E5 RON 92 giảm 1.500 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít. (Ảnh minh hoạ)

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu trong nước chính thức áp dụng mức mới từ 15h ngày 12/11. Đây tiếp tục là một kỳ điều chỉnh giảm mạnh, nối dài xu hướng đi xuống của thị trường nhiên liệu trong nước thời gian gần đây.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 1.500 đồng/lít, đưa giá bán lẻ xuống còn 19.390 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít, còn 19.840 đồng/lít.

Đối với nhóm nhiên liệu dầu, dầu diesel giảm 1.870 đồng/lít, xuống mức 26.820 đồng/lít. Dầu mazut cũng giảm 2.260 đồng/kg, hiện được bán với giá 19.740 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với mức 600 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Nhìn lại diễn biến thời gian qua, giá xăng trong nước đã trải qua 4 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp, còn dầu diesel ghi nhận 3 kỳ giảm. Diễn biến này góp phần đưa mặt bằng giá nhiên liệu trong nước xuống mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Về tình hình Quỹ bình ổn giá xăng dầu, số liệu đến hết ngày 30/6 cho thấy quỹ còn hơn 196,28 tỷ đồng, tăng trên 1,22 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý I.

Riêng trong quý II, tổng số tiền trích lập vào quỹ đạt hơn 1.886 tỷ đồng. Số tiền sử dụng để bình ổn giá là hơn 873 tỷ đồng, bên cạnh khoản lãi phát sinh trên 309 triệu đồng.

Trước kỳ điều chỉnh ngày 12/11, thị trường xăng dầu trong nước cũng ghi nhận một đợt giảm đáng kể vào ngày 5/11. Khi đó, xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 2.080 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 180 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg.

Giá dầu thế giới chịu áp lực giảm

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô tiếp tục chịu sức ép trong phiên giao dịch ngày 12/11. Những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine đã phần nào làm dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng gia tăng sản lượng từ các nước thuộc liên minh OPEC+ cùng với lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ tăng mạnh cũng tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường.

Theo số liệu được Reuters dẫn lại, dầu Brent giảm 1,58%, tương đương 1,47 USD/thùng, xuống còn 91,29 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ mất 1,24 USD/thùng, tương ứng mức giảm 1,43%, về 85,29 USD/thùng.

Đáng chú ý, diễn biến giảm trong phiên này đã xóa đi phần tăng giá của phiên giao dịch trước đó, khi dầu Brent tăng 1,4% và dầu WTI tăng 0,6%, sau thời điểm cả hai loại dầu chủ chốt chạm mức thấp nhất trong vòng hai tháng.

Diễn biến của thị trường năng lượng thế giới tiếp tục cho thấy tác động đan xen giữa yếu tố cung - cầu và tình hình địa chính trị. Đây cũng là những yếu tố quan trọng được theo dõi trong quá trình điều hành giá xăng dầu trong nước.