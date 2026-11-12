Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, dầu diesel giảm gần 1.900 đồng/lít

Xăng E5RON92, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Hầu hết các loại ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng xăng E10.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 600 đồng/lít, dầu madút 1.000 đồng/kg; không trích lập đối với dầu diesel. Đồng thời, liên Bộ quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với cả ba mặt hàng.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước liên tiếp giảm mạnh từ đầu tháng 11 đến nay. Giá các mặt hàng xăng hiện đã tương đương với hồi đầu tháng 10/2026. Giá xăng dầu giảm sẽ giúp giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, kinh doanh, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.