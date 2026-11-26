Người dân đổ xăng tại cửa hàng Petrolimex trên địa bàn phường Hoa Lư. Ảnh: Nguyễn Thủy

Như vậy đây là lần thứ sáu liên tiếp, giá xăng được điều chỉnh giảm kể từ đầu tháng 11/2026 đến nay.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 26/11 quy đổi ra VND:

Về giá xăng, Thái Lan: 29.337 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 25.716 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 43.992 VND/lít; Trung Quốc: 34.025 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.056 VND/lít.

Về giá dầu, Thái Lan: 30.826 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.113 VND/lít; Lào: 37.956 VND/lít; Trung Quốc: 30.970 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.965 VND/lít. Hiện giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới./.