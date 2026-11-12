Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ chiều 12/11

Chiều 12/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước theo diễn biến của thị trường thế giới.

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Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm khoảng 1.500 đồng/lít, xuống còn khoảng 19.400 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm khoảng 1.310 đồng/lít, đưa giá bán xuống còn 19.840 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel giảm khoảng 1.870 đồng/lít, xuống còn 26.820 đồng/lít. Dầu mazut giảm khoảng 2.260 đồng/kg, còn 19.740 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã có 4 kỳ giảm liên tiếp, trong khi dầu diesel ghi nhận 3 kỳ giảm. Mức giá hiện tại cũng thấp hơn đáng kể so với thời điểm cuối tháng 10.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo thông tin thị trường, giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 5 đến 12/11 chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột tại Trung Đông và Nga - Ukraine, cùng những biến động về nguồn cung dầu thô.

Bình quân trong kỳ, giá xăng RON95 trên thị trường thế giới giảm khoảng 6,9%, xuống còn 106 USD/thùng. Giá dầu diesel cũng giảm 6,9%, còn 152,3 USD/thùng, trong khi dầu mazut giảm xuống khoảng 620,6 USD/tấn.

Bên cạnh đó, việc sản lượng dầu của OPEC+ gia tăng và lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng cũng tạo sức ép lên giá dầu thế giới.

Trước đó, từ ngày 1/11/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng đã được điều chỉnh về mức 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ. Chính sách này được áp dụng đến hết ngày 31/3/2027.

Việc giá xăng dầu tiếp tục giảm được kỳ vọng góp phần giảm chi phí đi lại, vận tải và hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ ổn định mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ trong những tháng cuối năm.