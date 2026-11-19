Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Kỳ điều hành này, liên bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu mazut là 800 đồng/kg; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg).