Giá xăng, dầu tiếp tục giảm mạnh

Chiều 12/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, giá bán về mức 19.845 đồng/lít.

Xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, bán ở mức 19.399 đồng/lít

Cùng chiều, dầu diesel giảm 1.870 đồng/lít còn 26.820 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.260 đồng/lít về mức 19.740 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích 600 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/lít dầu mazut vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 4 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 3 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm điều chỉnh giá bán theo quy định, bảo đảm không muộn hơn thời điểm nêu trên.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện điều hành giá xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, giá xăng dầu đã có phiên giảm mạnh từ 15h ngày 5/11. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 2.080 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 12/11, giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD/thùng khi kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine làm giảm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó, sản lượng dầu của OPEC+ gia tăng và lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng mạnh cũng gây sức ép lên thị trường.

Từ ngày 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng chính thức giảm về 0% kéo dài đến hết tháng 3/2027. Quyết định này đưa giá bán lẻ xăng trong nước giảm mạnh ngay trong đêm 1/11, xuống mức thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.

Bộ Công Thương, với mức giá mới, xăng tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các nước lân cận. Theo số liệu ngày 3/11/2026, giá xăng tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít, Campuchia 31.887 đồng/lít, Trung Quốc 36.125 đồng/lít và Lào 49.620 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá tại Việt Nam là 28.876 đồng/lít, trong khi Thái Lan ở mức 33.333 đồng/lít, Campuchia 35.676 đồng/lít, Trung Quốc 33.032 đồng/lít và Lào 41.364 đồng/lít.

Mặt bằng giá giữa các nước chịu tác động từ những chính sách điều hành khác nhau. Trong đó, Thái Lan và Campuchia có chính sách trợ giá xăng dầu, còn Trung Quốc áp dụng cơ chế kiểm soát giá. Đây là những yếu tố cần tính đến khi đối chiếu giá bán lẻ giữa các quốc gia.