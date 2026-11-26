Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, còn 19.056 đồng/lít.

Xăng E10 RON95-III giảm còn 19.056 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Ở nhóm dầu, mức giảm mạnh hơn được ghi nhận tại dầu diesel 0,05S và dầu mazut 180CST 3,5S. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, tương đương 5,9%, còn 17.570 đồng/kg.

Cùng với việc điều chỉnh giá bán, liên Bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập đối với xăng E5 và E10 được nâng từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít; dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít; dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện chi sử dụng quỹ.

Ở một diễn biến liên quan, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết định giá bán theo công thức được quy định, thay cho cơ chế Nhà nước điều hành giá định kỳ như hiện nay.

Dự thảo cũng đề xuất giới hạn hoạt động mua bán xăng dầu giữa các thương nhân phân phối, chỉ cho phép thực hiện khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày. Đáng chú ý, cơ chế trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dự kiến sẽ dừng từ thời điểm nghị định có hiệu lực.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô đã trải qua ba tuần giảm liên tiếp. Trong tuần trước, dầu Brent mất gần 4%, còn dầu WTI giao tháng 12 giảm gần 6%.

Bước sang tuần này, sau phiên giảm sâu đầu tuần khiến giá dầu xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, thị trường đã xuất hiện nhịp phục hồi. Theo dữ liệu Oilprice, vào 12h18 ngày 26/11 (giờ Việt Nam), dầu Brent được giao dịch ở mức 95,25 USD/thùng, tăng 0,68%; dầu WTI đạt 84,41 USD/thùng, tăng 0,87% so với phiên liền trước.