Chiều 26/11, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 180 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 18.390 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm 50 đồng/lít còn 19.050 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.380 đồng/lít còn 24.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.100 đồng/lít về mức 17.570 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích 1.400 đồng/lít xăng, 500 đồng/lít dầu diesel và 1.000 đồng/lít dầu mazut vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 6 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 5 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam tiếp tục về mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm gần 1.400 đồng/lít

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành giá xăng dầu định kỳ như hiện nay.

Trong dự thảo mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hàng ngày. Dự thảo còn đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ khi nghị định có hiệu lực.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô vào tuần trước ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Sang tuần này, sau khi giảm mạnh ở phiên đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, giá dầu quốc tế có xu hướng tăng trở lại.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 12h18' ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,25 USD/thùng, tăng 0,68%; giá dầu WTI ở mức 84,41 USD/thùng, tăng 0,87% so với phiên liền trước.