Giá xăng dầu đồng loạt giảm vào chiều nay 19-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Sau khi điều chỉnh, xăng E5RON92 có giá 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít); xăng E10RON95-III có giá 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít).

Dầu diesel 0,05S có giá 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg).

Kỳ điều hành này, liên bộ yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Đây là kỳ điều hành giảm giá thứ 4 liên tiếp kể từ ngày 3-11. Tính từ ngày 1-11 (thời điểm giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống 0%) đến nay, giá xăng E5RON92 đã giảm tổng cộng 5.647 đồng/lít, còn 18.576 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 5.059 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít.