Giá xăng dầu tăng từ 15 giờ ngày 29/10

Giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng từ 15 giờ ngày 19/10. Ảnh: Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 26.027 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với tất cả các loại xăng, dầu.

Tại kỳ điều hành gần nhất, ngày 22/10, xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít giá bán không cao hơn 25.361 đồng/lít; Xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Các loại dầu được điều chỉnh tăng, theo đó, dầu diezen 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg, tăng 1.238 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 22/10/2026 và kỳ điều hành ngày 29/10/2026 là 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,192 USD/thùng, tương đương tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng, tương đương tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng dầu diezen 0,05S (tăng 4,558 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,794 USD/tấn, tương đương tăng 1,22%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 29/10/2026 về giá xăng tại Thái Lan là 32.550 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 32.010 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào có mức 48.276 đồng/lít; Trung Quốc: 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan có giá 33.333 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 35.179 đồng/lít; Lào là 40.848 đồng/lít; Trung Quốc là 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.