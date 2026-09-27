Giá xăng dầu tăng mạnh; thịt nhập khẩu chỉ hơn 26.000 đồng/kg

Giá rau xanh ở TPHCM tăng cao

Giá rau xanh tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM tăng đáng kể sau những ngày mưa lớn kéo dài, khiến nguồn cung từ các vùng trồng bị ảnh hưởng.

Khảo sát tại chợ truyền thống ở TPHCM cho thấy, nhiều loại rau củ đã tăng giá đáng kể so với tháng 7 và tháng 8. Cải xanh, cải thìa hiện có giá 40.000-50.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước, tương đương 25-33%; cải bó xôi từ 40.000-45.000 đồng/kg, bầu từ 20.000-22.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Nhóm rau gia vị ghi nhận đà tăng mạnh hơn khi ngò rí, hành lá vượt mốc 70.000 đồng/kg, tăng ít nhất 20.000 đồng so với tháng trước đó.

Nhập khẩu vượt 2 tỷ USD, thịt giá rẻ tràn về, có loại chỉ hơn 26.000 đồng/kg

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9, Việt Nam tiếp tục chi hơn 125 triệu USD để nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, kim ngạch nhập khẩu thịt tăng vọt lên 2,04 tỷ USD. Trong đó, mặt hàng thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn đạt kim ngạch gần 376 triệu USD.

Giá nhập khẩu bình quân nhóm thịt và phụ phẩm gia cầm chỉ hơn 26.000 đồng/kg, còn thịt lợn khoảng 43.000 đồng/kg.

Giá tăng cao, người Việt vẫn chi hơn 159 tỷ đồng mua bánh trung thu

Chỉ trong một tháng cao điểm, doanh thu bánh trung thu trên hai sàn thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop đạt 159,3 tỷ đồng.

Về phân khúc giá, đại diện Metric cho biết, năm nay bánh trung thu có giá phổ thông từ 100.000-200.000 đồng/hộp 2-4 bánh đang chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất. Trong khi đó, các sản phẩm cao cấp trên 1 triệu đồng, thường là các set quà biếu của thương hiệu lớn, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu.

Lồng đèn mini giá vài chục nghìn bán chạy, doanh số lên tới cả tỷ đồng

Cận mùa trung thu, các quầy hàng bán lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TPHCM) lại tấp nập người dân đến tham quan, mua sắm. Trong đó, lồng đèn truyền thống giấy kiếng kích cỡ nhỏ (mini) ghi nhận sức mua tốt nhờ giá rẻ, thiết kế nhỏ gọn, kết hợp kiểu dáng truyền thống với đèn LED hiện đại, thu hút trẻ nhỏ.

Có giá dao động từ 20.000-50.000 đồng/chiếc, lồng đèn trung thu giấy kiếng kích cỡ nhỏ thu hút người tiêu dùng tại TPHCM.

Một quầy hàng lồng đèn trung thu giá rẻ đã thu hút nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ quan tâm mua sắm. Ảnh: Thu Hà

Giá xăng dầu tăng mạnh, chuyên gia chỉ cách ‘phanh’ đà tăng giá hàng hóa

Chiều 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, lên mức 26.397 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng được điều chỉnh lên 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít; dầu mazut tăng 276 đồng/kg, lên 19.472 đồng/kg.

Tăng 4 kỳ liên tiếp, giá xăng dầu vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 4. Đáng chú ý, loạt ưu đãi miễn thuế nhập khẩu, VAT và thuế bảo vệ môi trường chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/9.

Giá xăng dầu liên tục tăng đang tạo áp lực lên chi phí sản xuất, vận tải và giá hàng hóa. Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh dư địa chính sách hạn chế, cần kéo dài thời gian giảm thuế xăng dầu và ưu tiên hỗ trợ dầu diesel, giảm tác động lên lạm phát.

Nhiều cửa hàng kim cương mở cửa trở lại, có nơi hẹn thanh toán đến cuối 2027

Sau thời gian tạm đóng cửa để tái cơ cấu, một số cửa hàng kim cương, đá quý tại TPHCM đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc mở cửa chưa đồng nghĩa sức mua đã phục hồi.

Dự báo cuối năm, các chuyên gia nhận định thị trường kim cương, đá quý có thể xuất hiện sự phân hóa giữa các phân khúc. Những sản phẩm có thương hiệu uy tín, nguồn gốc minh bạch, chứng thư kiểm định quốc tế và thiết kế phục vụ nhu cầu trang sức thực sẽ có khả năng duy trì giao dịch tốt hơn.

Ngược lại, những sản phẩm có giá cao nhưng khó xác lập giá trị thu hồi, thiếu minh bạch về nguồn gốc hoặc phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu cơ sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Brazil tăng mua loại cá giá rẻ của Việt Nam gấp 222 lần, Nhật Bản đưa vào sushi

Rô phi là loại cá phổ biến có giá rẻ được bán đầy chợ Việt. Song, loại cá này đang được Brazil chi tiền gấp hơn 222 lần để chốt mua, còn Nhật Bản cũng chọn nhập khẩu về làm sushi, sashimi.

VASEP cho rằng, sự xuất hiện của cá rô phi Việt Nam trong phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản có thể mở ra hướng phát triển mới, không chỉ tại thị trường này mà còn ở các thị trường có yêu cầu cao khác.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát chất lượng từ vùng nuôi đến chế biến, đáp ứng các chứng nhận quốc tế, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và phát huy lợi thế của cá rô phi nước lợ.

Sầu riêng hút khách Trung Quốc, rau quả Việt 3 tháng liền vượt 1 tỷ USD

Theo Cục Hải quan, sơ bộ tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm 18,9% so với tháng trước và giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, trong năm 2026, đây là tháng thứ ba liên tiếp ngành rau quả xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD.

Lũy kế sơ bộ đến tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, sầu riêng tiếp tục là một trong những động lực chính của xuất khẩu rau quả những tháng qua.

Tính đến hết tháng 8, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính của rau quả Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.