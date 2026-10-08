Từ 15 giờ ngày 8-10, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều. Trong đó, giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel giảm gần 600 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 27.703 đồng/lít, tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III không cao hơn 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.128 đồng/lít, giảm 589 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng/kg, tăng 701 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng ở phường Phan Rang.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít; không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 8-10 như sau: Xăng E10 RON 95 mức 5 giá 29.050 đồng/lít; xăng E10 RON 95 mức 3 giá 28.250 đồng/lít; dầu diesel giá từ 29.120 đồng đến 30.520 đồng/lít; dầu hỏa giá 30.630 đồng/lít.