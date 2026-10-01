Từ 15 giờ ngày 1-10, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều. Trong đó, giá xăng tăng nhẹ, còn dầu diesel giảm 780 đồng/lít.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tối đa 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III tối đa 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S tối đa 29.717 đồng/lít, giảm 780 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tối đa 20.391 đồng/kg, tăng 919 đồng/kg.

Người dân đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu phường Bảo An.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi sử dụng quỹ.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 1-10 như sau: Xăng sinh học E10 RON 95-V giá 28.180 đồng/lít; xăng sinh học E10 RON 95-III giá 27.180 đồng/lít; dầu diesel giá từ 29.710 đồng đến 31.110 đồng/lít; dầu hỏa giá 29.770 đồng/lít.