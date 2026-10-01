Giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều

Chiều 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định tăng 170 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 100 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 26.560 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 27.180 đồng/lít.

Ngược lại, dầu diesel giảm 780 đồng/lít còn 29.710 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut tăng 920 đồng/lít lên mức 20.390 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với dầu diesel 200 đồng/lít.

Ảnh minh họa.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel quay đầu giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi quỹ bình ổn giá.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Trước đó, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 31/12, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng. Nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025, theo đó áp dụng mức thuế với xăng E5 8% và E10 7%.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần biến động trái chiều. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 1%, trái lại giá dầu WTI giảm khoảng 8%. Đến phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống. Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 11h12' ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 96,86 USD/thùng, hạ 1,19% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 89,12 USD/thùng, giảm 1,44%.