Giá xăng, dầu tăng giảm đan xen, xăng E10 lên 28.254 đồng/lít

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ đối với cả ba mặt hàng.

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng, dầu bán lẻ như sau:

Xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên mức không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Giá xăng tăng, giá dầu diesel giảm trong kỳ điều hành ngày 8/10/2026. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 1/10), giá xăng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá E5 RON 92 tăng 172 đồng/lít, không cao hơn 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95 tăng 102 đồng/lít, không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, không cao hơn 29.717 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 919 đồng/kg, không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Cũng tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn với dầu diesel là 200 đồng/lít. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả các loại xăng sinh học và dầu.