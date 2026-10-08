Giá xăng dầu sau 15 giờ ngày 8/10 ra sao?

Từ 15 giờ ngày 8/10, giá bán các mặt hàng xăng trong nước được điều chỉnh theo diễn biến thị trường thế giới.

Theo đó, giá bán xăng E5RON92 không cao hơn 27.703 đồng/lít (tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít; xăng E10RON95-III: không cao hơn 28.254 đồng/lít (tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành ngày 8/10, giá xăng dầu tăng giảm tuỳ từng mặt hàng.

Với mặt hàng dầu: dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng/kg (tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.128 đồng/lít (giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng, dầu mazut; trích lập 200 đồng/lít đối với mặt hàng dầu diesel.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran định trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 01/10/2026 và kỳ điều hành ngày 08/10/2026 là: 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).