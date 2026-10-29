Giá xăng, dầu quay đầu tăng trong chiều nay?

Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu của Petrolimex. Ảnh: Thanh Hải

Dữ liệu từ Oilprice cho biết, vào lúc 6h30 ngày 29-10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 115,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 102 USD/thùng, giảm 0,81% so với phiên liền trước.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 28-10 theo giờ thị trường quốc tế, dầu Brent tăng 1,44 USD, tương đương khoảng 1%, chốt ở 115,32 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 2,88 USD, tương đương khoảng 3%, lên 102,78 USD/thùng.

Diễn biến tăng giá xuất hiện khi thị trường quan tâm tới khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng. Những thông tin về vụ tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu lớn ở Saudi Arabia và tình hình an ninh khu vực Trung Đông khiến giới giao dịch tiếp tục đánh giá rủi ro đối với hoạt động sản xuất, vận chuyển dầu thô.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) diễn ra vào ngày 1-11. Các nguồn tin cho biết, nhóm này dự kiến sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12-2026. Hiện sản lượng của 7 thành viên cốt lõi thuộc OPEC+ là Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đều thấp hơn mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, chiều nay (29-10), liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu. Trước những diễn biến của tình hình thế giới, theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, dự báo giá bán lẻ xăng, dầu có thể sẽ tăng. Mức tăng giảm cụ thể tùy thuộc vào việc chi Quỹ bình ổn giá xăng, dầu.