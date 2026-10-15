Giá xăng, dầu quay đầu giảm, xăng E10 xuống 27.029 đồng/lít

Trong kỳ điều hành này, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Quỹ bình ổn được chi sử dụng 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Xăng sinh học và dầu diesel không được chi sử dụng quỹ.

Sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng, dầu bán lẻ như sau:

Xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày 15/10/2026. Ảnh: Nguyễn Khánh

Mới đây, Bộ Công Thương đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 2027.

Tại dự thảo 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương trình Chính phủ tại Tờ trình số 8153, cơ quan này đề xuất nguyên tắc bình ổn giá xăng dầu được chỉnh sửa theo hướng thay đổi các công cụ điều hành giá.

Dự thảo không còn liệt kê Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong nhóm biện pháp bình ổn giá.

Thay vào đó, dự thảo nhấn mạnh việc kết hợp đồng bộ các biện pháp bình ổn giá, điều hòa cung cầu giữa nguồn cung từ sản xuất trong nước và xuất nhập khẩu, điều hòa cung cầu giữa các vùng, địa phương thông qua hệ thống phân phối, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu, dự trữ lưu thông xăng dầu, dự trữ xăng dầu quốc gia, các biện pháp về thuế, tài chính, tiền tệ, và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật…