Giá xăng dầu, nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp xoay xở giữ giá bán

Tăng giá sản phẩm là giải pháp cuối cùng

Trước những biến động địa chính trị thế giới, hiện giá xăng dầu trong nước đang duy trì ở mức tương đối cao. Tại kỳ điều hành mới đây nhất (ngày 15/10), dù giá xăng được điều chỉnh giảm mạnh hơn 1.200 đồng/lít, giá bán lẻ vẫn ở mức 26.971 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, 27.029 đồng/lít đối với xăng E10 RON 95 và 29.106 đồng/lít đối với dầu diesel.

Giá xăng dầu ở mức cao không chỉ trực tiếp làm tăng chi phí vận hành, vận chuyển và sản xuất của doanh nghiệp, đặc biệt trong những ngành sử dụng nhiều nhiên liệu, mà còn tạo áp lực lên giá các loại nguyên, vật liệu đầu vào, khiến doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực chi phí từ nhiều phía.

Giá xăng dầu lại tăng cao, ảnh hưởng đến nhiều mặt hàng trên thị trường. Ảnh: Q.M

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà Bùi Thị Thúy Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký, trong bối cảnh thế giới đang có nhiều phức tạp như hiện nay, việc giá xăng duy trì ở mức cao là điều khó tránh khỏi.

Trước áp lực chi phí đầu vào, Tài Ký chủ động đàm phán với các nhà cung cấp để chia sẻ khó khăn, đồng thời rà soát và cắt giảm những khoản chi phí không cần thiết trong sản xuất như điện năng, thời gian vận hành.

Doanh nghiệp cũng hạn chế tăng ca vào những giai đoạn cao điểm và đầu tư thêm hệ thống điện mặt trời nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm giá thành sản phẩm.

Theo bà Loan, mục tiêu của doanh nghiệp là nỗ lực kiểm soát chi phí để hạn chế việc tăng giá bán, tránh tạo thêm gánh nặng cho người tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, Tài Ký chưa tính đến phương án tăng giá sản phẩm. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và chỉ cân nhắc điều chỉnh khi chi phí đầu vào vượt quá khả năng tự cân đối.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn có thể tự cân đối và gánh chịu các chi phí phát sinh. Chỉ khi không còn đủ khả năng, chúng tôi mới tính đến phương án tăng giá bán”, bà Loan nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Dệt may Mỹ Đức, cho biết bên cạnh chi phí xăng dầu, nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng mạnh, ước khoảng 20% so với năm ngoái. Tuy nhiên, việc tăng giá bán để bù đắp chi phí sản xuất không phải phương án khả thi, bởi có thể khiến sản phẩm mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trước áp lực này, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất, sắp xếp nhân công phù hợp với nhu cầu thực tế, đồng thời tinh gọn bộ máy quản lý nhằm tiết giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, công ty tìm kiếm những hướng đi mới trong phân phối để tối ưu giá thành sản phẩm.

Theo ông Tuấn Anh, trước đây, sản phẩm khăn bông của doanh nghiệp chủ yếu được phân phối thông qua hệ thống siêu thị và các kênh bán lẻ trung gian. Hiện nay, công ty chuyển hướng khai thác thị trường quà tặng, đồng thời đẩy mạnh mô hình cung cấp sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng.

“Việc thay đổi kênh phân phối giúp doanh nghiệp giảm bớt các khâu trung gian, tiết kiệm chi phí và có thêm dư địa duy trì mức giá cạnh tranh mà không nhất thiết phải tăng giá bán”, ông nói.

Kỳ vọng vào quý cuối năm

Ông Bùi Anh Tuấn, đại diện một doanh nghiệp thực phẩm cho biết: Năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu nhằm duy trì hoạt động, gần như không có lợi nhuận do giá nguyên vật liệu đầu vào và xăng dầu liên tục tăng cao.

Theo ông Tuấn, từ đầu năm đến nay, giá thịt lợn đã tăng từ khoảng 90.000 đồng/kg lên 130.000 đồng/kg. Một số nguyên liệu khác như thịt gà, thịt bò, đặc biệt là bột mì, cũng tăng khoảng 20-30%. Đáng chú ý, một số loại gia vị nhập khẩu tăng giá tới 40%, khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp chịu thêm áp lực lớn.

“Có thời điểm, trong tháng một mặt hàng điều chỉnh giá tới 3 lần, nhiều mặt hàng khác cũng đồng loạt tăng theo, khiến chúng tôi bị vỡ kế hoạch kinh doanh”, ông nói.

Không chỉ đối mặt với chi phí đầu vào tăng cao, doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tài chính do áp lực lãi vay. Ông Tuấn cho biết, trong những năm trước, doanh nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất và vay ngân hàng một khoản vốn tương đối lớn để đầu tư. Trong bối cảnh lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, phần lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh hiện chủ yếu được dùng để trả lãi ngân hàng, khiến nguồn lực dành cho tái đầu tư và mở rộng sản xuất bị hạn chế.

Để duy trì hoạt động, doanh nghiệp phải chủ động theo dõi sát diễn biến giá nguyên vật liệu, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu. Khi giá giảm xuống mức hợp lý, công ty tranh thủ thu mua số lượng lớn để dự trữ, thậm chí mua đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất trong khoảng 6 tháng.

“Việc theo chủ động nguồn cung vào thời điểm giá thấp giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro biến động giá và giảm bớt áp lực chi phí trong những giai đoạn tiếp theo”, ông nói.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong quý IV/2026, thời điểm nhu cầu tiêu dùng thường tăng lên. Ông Tuấn cho biết công ty đang nỗ lực tìm kiếm thêm đơn hàng, kỳ vọng lấy sản lượng bù đắp biên lợi nhuận thấp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

“Chúng tôi đang rất cố gắng, kỳ vọng trong quý IV/2026, số lượng đơn hàng sẽ tăng lên, từ đó lấy số lượng làm lời. Doanh nghiệp phấn đấu đạt doanh thu tăng 10% so với năm ngoái, tuy nhiên điều kiện là giá xăng dầu và nguyên liệu phải hạ nhiệt”, ông Tuấn chia sẻ.