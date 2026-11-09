Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Thị trường không biến đổi

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay 9/11 không biến động so với phiên giao dịch trước. Kết thúc tuần qua, giá dầu Brent giảm khoảng 17%, trong khi dầu WTI mất 13%. Diễn biến giá chủ yếu chịu tác động từ những thông tin liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần (2/11), giá dầu thế giới giảm hơn 7% trước những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran. Các cuộc đàm phán giữa quan chức Iran và Qatar làm dấy lên kỳ vọng xung đột có thể sớm chấm dứt, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay đi ngang. (Ảnh minh hoạ: Oilprice).

Sang phiên 3/11, giá dầu quốc tế tiếp tục giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần. Thị trường khi đó tập trung đánh giá triển vọng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran.

Đến phiên 4/11, giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc gần 9%, xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng. Tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại. Giới đầu tư kỳ vọng diễn biến này có thể thúc đẩy Washington tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Iran, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều trong phiên 5/11 khi giá dầu tăng gần 4%. Nguyên nhân xuất phát từ những thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu có thể bị gián đoạn.

Ở phiên giao dịch cuối tuần (6/11), giá dầu tiếp tục tăng nhẹ trước những lo ngại về khả năng Mỹ triển khai các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm quyết định lựa chọn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình hay tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu còn lại của Iran.

Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu Brent chốt ở mức 98,32 USD/thùng, trong khi dầu WTI đạt 90,83 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ ngày 31/12/2025 đến 5/11/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.