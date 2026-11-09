Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Thế giới đi xuống, trong nước ở mức thấp

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (9/11), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 7h05' ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 97,65 USD/thùng, giảm 0,68% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 90,49 USD/thùng, hạ 0,37% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm khoảng 17%, trong khi giá dầu WTI "bốc hơi" khoảng 13%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 98,32 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 90,83 USD/thùng.

Diễn biến giá xăng dầu trong tuần qua chủ yếu chịu tác động từ những thông tin liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới đi lên do lo ngại về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm quyết định liệu có theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Iran hay không.

Giá xăng dầu trong nước ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới trong tuần này được dự báo có xu hướng tăng, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Công ty Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, mới đây nhận định mặc dù giá dầu đã giảm trong những phiên gần đây nhưng bất kỳ diễn biến leo thang nào của cuộc xung đột cũng có thể đẩy giá dầu Brent lên mức 110-125 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (9/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 5/11, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.