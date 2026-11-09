Giá xăng dầu hôm nay (9-11): Giá dầu thế giới có xu hướng tăng

Giá dầu thế giới

Theo Oilprice, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 9-11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,03 USD, tương đương 0,03%, lên mức 98,32 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,31 USD, tương đương 0,34%, lên mức 90,83 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ, do lo ngại về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm quyết định liệu có theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Iran hay không.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, diễn biến này cho thấy phần bù rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang dần được thu hẹp.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng trong tuần này. Ảnh minh họa: Reuters

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột với Iran, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông. Tuy nhiên, những biến động trên thị trường tài chính, đặc biệt là đà giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch ngày 5-11, cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Theo ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, thị trường vẫn cần những bằng chứng cụ thể về một thỏa thuận chắc chắn liên quan đến Iran. Nếu chưa đạt được thỏa thuận hòa bình, bất kỳ động thái căng thẳng nào từ các bên liên quan cũng có thể khiến triển vọng cung - cầu dầu mỏ tiếp tục biến động khó lường.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 4%, sau khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này cũng khiến giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Theo nhận định của Công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates, đà phục hồi của giá dầu phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những diễn biến mới. Mặc dù hoạt động vận chuyển dầu có dấu hiệu từng bước trở lại bình thường, nhưng các tiến triển ngoại giao chưa đủ bảo đảm hoạt động vận chuyển và giao hàng ổn định.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Andy Lipow, Chủ tịch Công ty Lipow Oil Associates, cho biết những thông tin về tàu chở dầu va phải thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz hoặc bị máy bay không người lái (UAV) tấn công tiếp tục làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng lo ngại về lập trường không thay đổi của Iran liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ.

Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group nhận định, mặc dù giá dầu đã giảm trong những phiên gần đây, nhưng bất kỳ diễn biến leo thang nào của cuộc xung đột cũng có thể đẩy giá dầu Brent lên mức 110-125 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 5-11, giá xăng, dầu các loại trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.