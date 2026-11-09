Giá xăng dầu hôm nay 9/11: Dầu thế giới nhích tăng, chờ kỳ điều chỉnh mới

Thị trường dầu mỏ thế giới bước vào tuần giao dịch mới với những biến động tương đối hẹp. Theo các mốc giá được ghi nhận ngày 9/11, cả hai loại dầu thô chủ chốt đều nhích tăng so với ngày trước đó. Trong nước, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 5/11, trước kỳ điều hành định kỳ tiếp theo dự kiến vào chiều thứ Năm, ngày 12/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 8/11: WTI quanh 90 USD, E5 còn 20.890 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 8/11/2026: WTI tham chiếu quanh 90,34 USD/thùng, Brent 97,75 USD; trong nước, E5 RON92 tại Petrolimex Vùng 1 ở mức 20.890 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 9/11/2026: WTI và Brent cùng tăng nhẹ

Theo số liệu tham chiếu ngày 9/11/2026, dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 90,42 USD/thùng, tăng 0,08 USD/thùng so với mức 90,34 USD/thùng của ngày 8/11. Biên độ giá ghi nhận trong ngày dao động từ 89,87 đến 90,92 USD/thùng.

Cùng thời điểm tham chiếu, dầu Brent đạt 97,81 USD/thùng, tăng 0,06 USD/thùng so với mức 97,75 USD/thùng trước đó. Biên độ giá dao động từ 96,73 đến 97,81 USD/thùng.

Như vậy, cả WTI và Brent đều tăng nhẹ theo hai mốc dữ liệu được theo dõi. Mức tăng chưa lớn, cho thấy giá dầu vẫn cần thêm tín hiệu từ các phiên giao dịch tiếp theo để xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Bảng so sánh giá dầu thô thế giới ngày 9/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo các mốc tham chiếu được cung cấp, không phải giá đóng cửa phiên giao dịch.

So với ngày 8/11, dầu WTI tăng khoảng 0,09%, trong khi dầu Brent tăng khoảng 0,06%. Chênh lệch giữa hai loại dầu tại mốc ngày 9/11 là 7,39 USD/thùng.

Đáng chú ý, biên độ giá trong ngày 9/11 thu hẹp so với dữ liệu ghi nhận trước đó. Ngày 8/11, WTI có biên độ từ 89,07 đến 92,50 USD/thùng, còn Brent dao động từ 96,68 đến 100,81 USD/thùng.

Dù giá dầu đang có tín hiệu nhích lên, mức biến động giữa hai mốc chưa đủ để khẳng định thị trường bước vào một đợt tăng mới.

Trong những ngày tới, diễn biến cung cầu dầu mỏ, hoạt động giao dịch trên thị trường quốc tế và giá xăng dầu thành phẩm sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 9/11/2026

Tại thị trường Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 9/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex công bố từ 15h ngày 5/11/2026.

Ở kỳ điều chỉnh gần nhất, nhiều mặt hàng xăng dầu đã giảm giá. Trong đó, xăng E10 RON 95-III tại vùng 1 giảm 2.080 đồng/lít, còn xăng E5 RON 92-II giảm 2.310 đồng/lít so với mức trước điều chỉnh.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex áp dụng ngày 9/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 5/11/2026.

Trong bảng giá hiện hành, xăng E5 RON 92-II có giá 20.890 đồng/lít tại vùng 1, thấp hơn xăng E10 RON 95-III là 260 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, sản phẩm DO 0,05S-II được niêm yết ở mức 28.690 đồng/lít tại vùng 1 và 29.260 đồng/lít tại vùng 2. Trong khi đó, dầu DO 0,001S-V có giá lần lượt 30.090 đồng/lít và 30.690 đồng/lít.

Mức giá vùng 2 áp dụng cho các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định. Giá bán thực tế tại từng địa bàn được xác định trong giới hạn cho phép.

Giá xăng dầu trong nước đã giảm bao nhiêu trong kỳ gần nhất?

Ở kỳ điều hành ngày 5/11, giá các mặt hàng xăng phổ biến ghi nhận mức giảm đáng kể.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 với kỳ trước:

Đơn vị: đồng/lít.

Có thể thấy, giá các mặt hàng xăng giảm mạnh hơn so với dầu diesel trong kỳ điều chỉnh vừa qua. Riêng xăng E5 RON 92-II giảm hơn 2.300 đồng/lít, giúp người sử dụng phương tiện tiết kiệm một phần chi phí nhiên liệu.

Việc điều chỉnh giá trong nước chịu tác động của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới, cùng những yếu tố liên quan đến thuế, tỷ giá, chi phí kinh doanh và cơ chế bình ổn theo quy định.

Dự báo giá xăng dầu ngày 12/11/2026: Có thể điều chỉnh ra sao?

Theo lịch điều hành định kỳ, giá xăng dầu trong nước dự kiến được xem xét điều chỉnh vào 15h thứ Năm, ngày 12/11/2026.

Diễn biến giá dầu WTI và Brent tại các mốc tham chiếu ngày 9/11 cho thấy thị trường thế giới đang nhích tăng. Tuy nhiên, mức tăng còn khá nhỏ và chưa đủ cơ sở để dự báo một đợt tăng giá xăng dầu trong nước.

Trên thực tế, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam không được xác định trực tiếp từ giá dầu thô của một ngày giao dịch. Giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trong kỳ tính giá, tỷ giá và các yếu tố điều hành có vai trò quan trọng hơn đối với mức giá công bố.

Nếu giá thành phẩm thế giới tiếp tục tăng trong những ngày đầu tuần, áp lực tăng giá trong kỳ điều chỉnh tới có thể xuất hiện. Ngược lại, nếu thị trường hạ nhiệt, giá xăng dầu trong nước vẫn có khả năng ổn định hoặc giảm thêm.

Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, chưa có đủ dữ liệu để xác định chính xác mức tăng, giảm của từng mặt hàng vào ngày 12/11.

Người tiêu dùng có thể tiếp tục theo dõi diễn biến giá dầu thế giới trong các ngày 10–11/11, đồng thời chờ thông báo điều hành chính thức để biết mức giá mới.

Trong ngày 9/11, giá xăng dầu bán lẻ tại hệ thống Petrolimex vẫn đang áp dụng mức đã công bố từ kỳ điều chỉnh ngày 5/11. Những biến động tiếp theo của thị trường thế giới sẽ là thông tin đáng chú ý trước kỳ điều hành giữa tuần.