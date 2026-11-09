Giá xăng dầu hôm nay 9.11.2026: Bảng giá Petrolimex đang áp dụng

Giá bán trong hệ thống tiếp tục được xác định theo bảng còn hiệu lực, thay vì thay đổi theo từng nhịp dầu thô quốc tế. Khi tra cứu, người mua cần chú ý cấp chất lượng và vùng áp dụng: riêng E10 RON 95 đã có hai dòng sản phẩm với mức bán khác nhau.

Hình minh họa

Bảng bán lẻ áp dụng từ ngày 5.11

Bảng giá có hiệu lực từ 15:00 ngày 5.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra 04:36 ngày 9.11.2026, danh mục thông cáo của doanh nghiệp chưa có quyết định điều chỉnh mới hơn.

Đơn vị: đồng/lít.

Giữa hai cấp chất lượng E10 RON 95, mức bán tại Vùng 1 chênh 1.500 đồng/lít. Tại Vùng 2, đơn vị thành viên quyết định giá thực tế nhưng không vượt mức tối đa công bố.

Hai sản phẩm mazut được niêm yết theo đồng/kg và thuộc giá bán buôn:

Đây là bảng giá đang áp dụng qua nhiều ngày. Bộ dữ liệu sử dụng trong bài chưa có bảng kỳ trước tương thích đầy đủ, nên chưa tính thay đổi của từng sản phẩm so với kỳ điều hành trước.

WTI và Brent: Báo giá gần nhất chưa phải phiên mới ngày 9.11

Các trang dữ liệu quốc tế vẫn hiển thị báo giá chính ở trạng thái đóng cửa:

Nguồn ghi đây là dữ liệu CFD. Các mức trên được sử dụng làm tham chiếu, không gọi là giá thanh toán chính thức của hợp đồng tại sở giao dịch và không gán mức giảm đó cho ngày 9.11.

Báo giá “sau giờ đóng cửa” được giữ ngoài bảng do chưa xác minh đầy đủ cơ sở cập nhật và tính tương thích với giá chính.

Triển vọng kỳ tới: Giá thành phẩm mới là căn cứ cần theo dõi

Thị trường dầu đang chịu tác động đan xen giữa kỳ vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển. Tiến triển ngoại giao có thể làm dịu phần bù rủi ro trong giá, nhưng các sự cố đối với tàu chở dầu vẫn là yếu tố khiến thị trường dễ biến động.

Với giá bán lẻ Việt Nam, một báo giá dầu thô riêng lẻ chưa đủ để suy ra mức điều chỉnh. Cần có bình quân giá thành phẩm trong chu kỳ tính giá cùng các thành phần chi phí liên quan.

Nếu bình quân giá thành phẩm giảm, áp lực lên giá cơ sở có thể hạ nhiệt; nếu giá phục hồi hoặc chi phí tăng, kết quả có thể khác. Tại thời điểm chốt bài, chưa đủ dữ liệu để lượng hóa mức tăng, giảm. Lịch cụ thể của kỳ điều hành tiếp theo cũng chưa được xác minh bằng thông báo mới.