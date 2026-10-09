Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Xăng vừa tăng mạnh, dầu thế giới lại nóng lên

Sau kỳ điều hành trong nước với giá xăng tăng mạnh nhưng diesel giảm, thị trường dầu thế giới tiếp tục nóng lên. Đà tăng của WTI và Brent ngay trong ngày đầu chu kỳ mới tạo thêm áp lực đối với kỳ điều hành dự kiến ngày 15/10.

Hình minh họa.

Giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (8/10) được điều chỉnh. Giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít, giá dầu diesel giảm gần 600 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 9/10 tăng mạnh

Theo dữ liệu cập nhật đầu ngày 9/10/2026, dầu WTI ở mức 91,04 USD/thùng, tăng 2,01 USD/thùng so với mức 89,03 USD/thùng ngày 8/10, tương đương khoảng 2,26%.

Dầu Brent tăng mạnh hơn về giá trị tuyệt đối, từ 101,16 USD/thùng lên 104,13 USD/thùng, tăng 2,97 USD/thùng, tương đương khoảng 2,94%.

Trong thời điểm cập nhật ngày 9/10, WTI dao động trong khoảng 90,94 - 91,22 USD/thùng, còn Brent ghi nhận biên độ 103,98 - 105,02 USD/thùng.

Diễn biến này nối tiếp phiên tăng mạnh trên thị trường quốc tế ngày 8/10. Giá dầu chốt phiên tăng khoảng 4%, với Brent lên 104,28 USD/thùng và WTI đạt 91,49 USD/thùng. Nguyên nhân chính đến từ lo ngại nguồn cung tại Trung Đông và việc hoạt động khai thác dầu tại Vịnh Mexico bị gián đoạn do bão. Khoảng 1,3 triệu thùng/ngày sản lượng dầu tại khu vực này đã phải tạm dừng vào thời điểm cập nhật.

Mức 91,04 USD/thùng của WTI và 104,13 USD/thùng của Brent trong bảng là dữ liệu cập nhật tại một thời điểm trong phiên ngày 9/10, vì vậy có thể khác so với giá chốt của từng hợp đồng tương lai.

So với đầu tuần, xu hướng thị trường đã thay đổi nhanh. WTI từng xuống dưới 89 USD/thùng trước khi trở lại trên 91 USD; Brent cũng từ quanh 100 USD vọt lên trên 104 USD/thùng.

Đây là tín hiệu cần theo dõi trong những ngày tới, bởi nếu giá dầu duy trì cao, giá thành phẩm xăng dầu khu vực có thể chịu áp lực tăng theo.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 9/10

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 9/10 áp dụng theo bảng giá mới có hiệu lực từ 15h ngày 8/10/2026. Petrolimex xác nhận mức giá này được áp dụng cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá Petrolimex ngày 1/10, nhóm xăng tăng khá mạnh trong khi diesel giảm.

Tại Vùng 2, E10 RON95 Mức 5 tăng 890 đồng/lít; E10 RON95 Mức 3 tăng 1.090 đồng/lít; E5 RON92 tăng 1.160 đồng/lít. Diesel 0,001S và 0,05S cùng giảm 600 đồng/lít, trong khi dầu hỏa tăng 880 đồng/lít.

Theo mức giá cơ sở được công bố cho kỳ 8/10, E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít lên không quá 27.703 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.065 đồng/lít lên không quá 28.254 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S giảm 589 đồng/lít, còn tối đa 29.128 đồng/lít.

Nguyên nhân của diễn biến trái chiều này nằm ở giá thành phẩm trong chu kỳ 1 - 8/10. Giá RON92 dùng pha E5 tăng khoảng 4,8%, RON95 tăng 4,6%, trong khi diesel 0,05S giảm khoảng 2,21%.

Kỳ điều hành ngày 8/10 tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với diesel; xăng sinh học không trích lập và không thực hiện chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng được công bố.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 15/10

Sau kỳ tăng mạnh của nhóm xăng ngày 8/10, chu kỳ tính giá mới bắt đầu trong bối cảnh không thuận lợi khi dầu thế giới bật tăng ngay phiên đầu tiên.

WTI hiện trở lại vùng trên 91 USD/thùng, trong khi Brent vượt 104 USD/thùng và có thời điểm trong ngày lên trên 105 USD/thùng. So với mức dưới 89 USD của WTI và quanh 100 USD của Brent vài ngày trước, mặt bằng giá đã tăng đáng kể.

Nếu xu hướng này kéo dài trong nhiều phiên và truyền sang giá xăng RON92, RON95 cùng các sản phẩm lọc dầu, áp lực tăng đối với kỳ điều hành kế tiếp sẽ rõ hơn.

Tuy nhiên, mới chỉ bước sang ngày đầu tiên của chu kỳ mới. Chưa đủ cơ sở để dự báo giá xăng ngày 15/10 sẽ tăng thêm bao nhiêu.

Kỳ 8/10 là ví dụ rõ ràng cho việc giá dầu thô không phải yếu tố duy nhất quyết định giá bán lẻ: trong cùng một chu kỳ, xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít nhưng diesel lại giảm gần 600 đồng/lít bởi diễn biến giá thành phẩm của từng mặt hàng khác nhau.

Vì vậy, để dự báo sát hơn kỳ tới cần theo dõi ba nhóm dữ liệu chính: giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel bình quân trong chu kỳ; diễn biến WTI, Brent; cùng tỷ giá và phương án điều hành Quỹ bình ổn.

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ tiếp theo dự kiến vào 15h thứ Năm, ngày 15/10/2026.

Với dữ liệu sáng 9/10, có thể nhận định áp lực tăng giá đã xuất hiện ngay đầu chu kỳ mới, nhưng chưa nên chuyển thành dự báo chắc chắn rằng giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Các phiên từ 9 - 14/10 mới quyết định xu hướng rõ hơn.