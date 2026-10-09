Giá xăng dầu hôm nay (9-10): Giá dầu thế giới tăng hơn 4%

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 8-10, giá dầu Brent tăng 4,08 USD, tương đương 4,1%, lên mức 104,28 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 3,21 USD, tương đương 3,6%, lên mức 91,49 USD/thùng.

Có thời điểm giá của cả hai loại dầu đều tăng hơn 5 USD/thùng, trong đó giá dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ ngày từ ngày 29-9. Thị trường lo ngại Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi bão Isaias được dự báo đổ bộ vào ngày 9-10 và đe dọa hoạt động khai thác dầu khí tại vịnh Mexico.

Đà tăng của giá dầu phần nào thu hẹp khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Iran và cam kết Mỹ sẽ không tấn công nước này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Iran dự kiến đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ ngày 8-10, công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran, nhằm gây sức ép đối với nền kinh tế Iran.

Giá dầu thế giới tăng hơn 4% trong phiên giao dịch thứ Năm. Ảnh minh họa: The Hindu Business

Trước đó, giá dầu giảm trong ngày 7-10, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ dầu và ưu tiên cung ứng dầu diesel theo kế hoạch được triển khai hồi tháng 3. Các chính phủ đang tìm cách ứng phó với giá nhiên liệu cao kỷ lục và những gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột Iran gây ra.

Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% nguồn cung toàn cầu trước khi xung đột xảy ra, đã gia tăng trong tháng 10, khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang tháng thứ 8.

Số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần trước đã lên mức cao nhất trong một tuần kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu, trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh tăng xuất khẩu.

Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu của MST Marquee nhận định: “Tần suất các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền hiện ở mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng”.

Ảnh minh họa: Reuters

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ bão Isaias đang tiến về các khu vực khai thác ngoài khơi của Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới - khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa các giàn khai thác.

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển của Mỹ, tính đến ngày 8-10, các nhà sản xuất dầu khí tại Vịnh Mexico đã phải cắt giảm khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 8-10, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 28.254 đồng/lít, dầu diesel 0.05S xuống 29.128 đồng/lít.