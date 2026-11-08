Giá xăng dầu hôm nay 8/11: WTI quanh 90 USD, E5 còn 20.890 đồng/lít

Thị trường dầu thế giới nghỉ giao dịch cuối tuần sau một tuần biến động rất mạnh. Brent hiện dưới ngưỡng 100 USD/thùng, WTI quanh 90 USD, trong khi giá xăng trong nước vừa trải qua hai đợt giảm sâu liên tiếp. Giá dầu thế giới hôm nay 8/11 giữ nguyên cuối tuần

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 7/11/2026: Dầu thế giới hạ nhiệt cuối tuần, chờ kỳ 12/11

Giá xăng dầu hôm nay 7/11/2026: WTI quanh 90,34 USD/thùng, Brent còn 97,75 USD; trong nước, E5 RON92 giữ mức 20.890 đồng/lít.

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 8/11 được ghi nhận ở mức tham chiếu 90,34 USD/thùng, không thay đổi so với ngày 7/11.

Dầu Brent cũng giữ nguyên ở mức 97,75 USD/thùng.

Biên độ tham chiếu gần nhất của WTI là 89,07 - 92,50 USD/thùng, trong khi Brent nằm trong khoảng 96,68 - 100,81 USD/thùng.

Ngày 8/11 là Chủ nhật nên thị trường dầu tương lai quốc tế không có phiên giao dịch mới. Việc giá không đổi so với ngày 7/11 phản ánh trạng thái nghỉ cuối tuần, không phải dầu đi ngang trong một phiên mới.

Phiên thứ Sáu gần nhất khép lại với WTI ở 90,83 USD/thùng và Brent 98,32 USD/thùng. Tính chung cả tuần, Brent giảm khoảng 17%, còn WTI mất khoảng 13%, cho thấy dầu vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng giá đầu tháng.

Thị trường hiện chịu tác động trái chiều. Nguồn cung khu vực Trung Đông có dấu hiệu cải thiện và một số tín hiệu cho thấy thị trường vật chất bớt căng thẳng, nhưng rủi ro liên quan đến vận tải qua vùng Vịnh vẫn có thể khiến giá biến động nhanh.

Điểm đáng chú ý nhất là Brent vẫn nằm dưới mốc 100 USD/thùng, trong khi WTI chỉ quanh 90 USD. So với thời điểm đầu tháng 11, khi Brent từng vượt 110 USD và WTI trên 100 USD, mặt bằng hiện tại thấp hơn khá nhiều.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 8/11

Trong nước, Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 5/11/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 5/11, giá tối đa E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít xuống 21.156 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 180 đồng/lít xuống 28.696 đồng/lít.

Đợt giảm này diễn ra chỉ hai ngày sau kỳ điều chỉnh đặc biệt lúc 22h ngày 3/11, khi giá thành phẩm xăng thế giới giảm quá nhanh khiến giá cơ sở xăng giảm trên 10% so với kỳ trước.

Xăng đang ở mức thấp hơn đáng kể so với đầu tháng

So với bảng giá Petrolimex từ 22h ngày 3/11, giá tại Vùng 1 thay đổi như sau:

E5 RON92 hiện là mặt hàng giảm mạnh nhất với 2.310 đồng/lít chỉ trong khoảng hai ngày. E10 RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, đưa giá Vùng 1 về 21.150 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm bình quân giữa hai kỳ 3/11 và 5/11 giảm tới 11,61% đối với RON92 và 10,98% đối với RON95. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến giá xăng tiếp tục giảm sâu.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng đang ở mức 0% trong giai đoạn từ 1/11/2026 đến hết 31/3/2027, góp phần kéo mặt bằng giá xăng xuống thấp hơn so với cuối tháng 10.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 12/11

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 12/11/2026.

So với thời điểm đầu chu kỳ trước, tín hiệu hiện tại thuận lợi hơn cho giá bán lẻ.

WTI đang quanh 90 USD/thùng và Brent dưới 100 USD. Đây là mặt bằng thấp hơn rất nhiều so với đầu tháng, khi dầu từng vượt các mốc 100 USD và 110 USD/thùng.

Tuy nhiên, chưa nên kết luận giá xăng ngày 12/11 sẽ tiếp tục giảm mạnh.

Một phần lớn cú giảm của giá thành phẩm đã được phản ánh qua hai lần điều chỉnh ngày 3/11 và 5/11. Vì vậy, dư địa giảm của kỳ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel có tiếp tục đi xuống trong các phiên đầu tuần mới hay không.

Mặt khác, dầu thế giới vẫn rất nhạy cảm với rủi ro nguồn cung. Phiên 5/11 từng chứng kiến Brent tăng gần 4% và WTI tăng gần 3% chỉ trong một ngày khi lo ngại về hoạt động vận tải dầu quay trở lại.

Do đó, các phiên từ ngày 9 - 11/11 sẽ quan trọng hơn nhiều đối với kỳ điều hành thứ Năm.

Nếu WTI tiếp tục dao động quanh hoặc dưới 90 USD và Brent duy trì dưới 100 USD, đồng thời giá thành phẩm giảm theo, khả năng giá xăng dầu tiếp tục được hỗ trợ sẽ rõ hơn.

Ngược lại, nếu dầu quay lại đà tăng mạnh do những vấn đề nguồn cung, dư địa giảm có thể nhanh chóng thu hẹp.

Nhận định

Giá xăng trong nước hiện đã xuống mặt bằng thấp sau hai đợt giảm liên tiếp. E5 RON92 tại Petrolimex Vùng 1 chỉ còn 20.890 đồng/lít, E10 RON95-III ở 21.150 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu thế giới khép tuần với WTI quanh 90 USD và Brent dưới 100 USD/thùng.

Với dữ liệu ngày 8/11, sức ép tăng đang thấp hơn đáng kể so với đầu tháng. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để dự báo giá xăng dầu ngày 12/11 sẽ tiếp tục giảm bao nhiêu; cần chờ diễn biến giá thành phẩm trong ba phiên đầu tuần.