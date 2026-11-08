Giá xăng dầu hôm nay (8-11): Tuần giảm sâu của giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm hơn 7% trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, sau khi các cuộc đàm phán giữa quan chức Iran và Qatar làm dấy lên hy vọng về việc chấm dứt xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, qua đó góp phần ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Đà giảm của giá dầu chủ yếu xuất phát từ những tín hiệu tích cực về triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã trao một số quyền hạn nhất định cho Chính phủ để tiến hành đàm phán hòa bình.

Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh với 3 phiên giảm, 2 phiên tăng. Ảnh minh họa: Tehran Times

Theo ông Pavel Molchanov, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Raymond James, những dấu hiệu tích cực trong đàm phán Mỹ - Iran đã tạo sức ép giảm giá đối với dầu mỏ. Tuy nhiên, ông cảnh báo thị trường vẫn cần thận trọng, bởi các cuộc thương lượng trong những tháng qua từng nhiều lần phát đi tín hiệu tích cực nhưng chưa mang lại kết quả thực chất.

Bước sang phiên giao dịch ngày 3-11, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khoảng 1%, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần, khi thị trường cân nhắc triển vọng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Iran.

Bên cạnh diễn biến tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ cũng quan tâm đến triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Điện Kremlin xác nhận, Nga sẽ tham gia cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) trong hai ngày 10 và 11-11.

Chốt phiên giao dịch ngày 4-11, giá dầu thế giới giảm gần 9%, xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng, sau khi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Giới đầu tư kỳ vọng kết quả này có thể thúc đẩy Washington tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo các nguồn tin thân cận với giới chức vùng Vịnh, việc phải đối mặt với một Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát có thể hạn chế các lựa chọn quân sự của Tổng thống Donald Trump, đồng thời tạo thêm động lực để Washington tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 17%, giá dầu WTI giảm khoảng 13%. Ảnh minh họa: Reuters

Trong phiên giao dịch ngày 5-11, giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 4%, sau khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này cũng khiến giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Theo nhận định của Công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates, đà phục hồi của giá dầu phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những diễn biến mới. Mặc dù hoạt động vận chuyển dầu có dấu hiệu từng bước trở lại bình thường, nhưng các tiến triển ngoại giao chưa đủ bảo đảm hoạt động vận chuyển và giao hàng ổn định.

Bên cạnh đó, theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO), các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở vịnh Ba Tư vẫn diễn ra với tần suất gần mức cao kỷ lục. Ít nhất 5 tàu đã thông báo gặp sự cố kể từ hôm Chủ nhật. Tình hình này tương tự tháng 10, thời điểm có tới 35 tàu bị tấn công, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới tiếp đà tăng nhẹ, do những lo ngại mới về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ sớm quyết định lựa chọn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình hay tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu còn lại của Iran.

Theo ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, thị trường vẫn cần những bằng chứng cụ thể về một thỏa thuận chắc chắn liên quan đến Iran. Nếu chưa đạt được thỏa thuận hòa bình, bất kỳ động thái căng thẳng nào từ các bên liên quan cũng có thể khiến triển vọng cung - cầu dầu mỏ tiếp tục biến động khó lường.

Mặc dù tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, nhưng cả hai loại dầu chủ chốt đều hướng tới mức giảm sâu trong tuần. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 17%, giá dầu WTI giảm khoảng 13%. Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh với 3 phiên giảm, 2 phiên tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 5-11, giá xăng, dầu các loại trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.